NInjas in Pyjamas сыграют с Goblin Legs за слот на OGA Dota PIT Minor 2019

Ninjas in Pyjamas победили Alliance в полуфинале виннеров закрытых отборочных на OGA Dota PIT Minor 2019 для Европы.

Встреча закончилась со счетом 2:0. В следующем матче коллектив Питера ppd Дагера сыграет с Goblin Legs за слот на майноре. Начало противостояния запланировано на 6 апреля, 18.00 по московскому времени.

Alliance упала в нижнюю сетку. 6 апреля в 16.00 по московскому времени. команда Омара "Madara" Дабасаса поборется с Freelancers за выход в малый финал нижней сетки квалификации. Проигравший коллектив покинет соревнование.

Закрытая квалификация на Dota Pit Minor для Европы проходит с 5 по 6 апреля. Восемь команд сражаются в сетке формата single-elimination. Два лучших коллектива получат слоты на майноре.

OGA Dota PIT Minor 2019 проведут 22–28 апреля в Хорватии. Призовой фонд турнира составит 500 очков DPC и 300 тысяч долларов. Победитель также получит слот на MDL Disneyland Paris Major.