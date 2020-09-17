Ninjas in Pyjamas проиграли первую встречу на BTS Pro Series Season 3

Ninjas in Pyjamas уступили mudgolems в матче группового этапа BTS Pro Series Season 3 по Dota 2 для Европы и СНГ. Команда Адриана «Era» Крезиу завершила встречу со счетом 0:2 и не заработала очков.

Для NiP поражение стало первым на турнире. Ранее европейский коллектив обыграл B8 Esports, Team Empire и Team Unique, а с Khan поделил карты в матче.

BTS Pro Series Season 3 проходит с 12 по 30 сентября в онлайне. Девять команд из Европы и СНГ разыгрывают 50 тысяч долларов. Победитель получит 21 тысячу.