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Ninjas in Pyjamas проиграли первую встречу на BTS Pro Series Season 3

16:15

Ninjas in Pyjamas уступили mudgolems в матче группового этапа BTS Pro Series Season 3 по Dota 2 для Европы и СНГ. Команда Адриана «Era» Крезиу завершила встречу со счетом 0:2 и не заработала очков.

Для NiP поражение стало первым на турнире. Ранее европейский коллектив обыграл B8 Esports, Team Empire и Team Unique, а с Khan поделил карты в матче.

BTS Pro Series Season 3 проходит с 12 по 30 сентября в онлайне. Девять команд из Европы и СНГ разыгрывают 50 тысяч долларов. Победитель получит 21 тысячу.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/ninjas-in-pyjamas-proigrali-pervuyu-vstrechu-na-bts-pro-series-season-3

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