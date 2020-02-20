Ninjas in Pyjamas покинули WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon

Ninjas in Pyjamas уступили Aggressive Mode в матче группового этапа WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon. Коллектив Питера «ppd» Дагера занял четвертое место в группе В и покинул чемпионат.

A-Mode сыграет с Nigma в решающем матче квартета В за посев в плей-офф. WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon проходит в Киеве с 19 по 23 февраля. Призовой фонд соревнования составляет 300 тысяч долларов. Победитель заработает 130 тысяч.