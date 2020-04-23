Ninjas in Pyjamas обыграли OG Seed на WePlay! Pushka League

Ninjas in Pyjamas обыграли OG Seed в матче группового этапа первого дивизиона WePlay! Pushka League Season 1 по Dota 2. Коллектив Акбара «SoNNeikO» Бутаева завершил встречу со счетом 2:1 и заработал три очка.

Следующим матчем в рамках чемпионата станет противостояние B8 Esports — Team Spirit. Начало встречи запланировано на 24 апреля. Первой парой второго игрового дня в группе европейских команд станет Team Liquid — NiP.

WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 проходит с 23 апреля по 14 мая в онлайне. 14 команд разыгрывают 250 тысяч долларов, из которых 70 тысяч достанется чемпиону.