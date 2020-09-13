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Ninjas in Pyjamas начали выступление на BTS Pro Series Season 3 с победы

08:05

Ninjas in Pyjamas выиграли свой первый матч на BTS Pro Series Season 3 по Dota 2 для Европы и СНГ. Команда Адриана «Era» Крезиу одолела B8 Esports в серии best-of-2 и вышла на второе место в группе.

В первый игровой день также прошли еще три встречи. По результатам противостояний ViKin.gg справилась с Team Unique и сыграла вничью с HellRaisers. Khan и mudgolems также не смогли выявить сильнейшего.

BTS Pro Series Season 3 проходит с 12 по 13 сентября в онлайне. Девять команд из Европы и СНГ разыгрывают 50 тысяч долларов. Победитель получит 21 тысячу.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/ninjas-in-pyjamas-nachali-vystuplenie-na-bts-pro-series-season-3-s-pobedy

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