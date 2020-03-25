Nigma выиграла WeSave! Charity Play в европейском регионе

Nigma обыграла Team Liquid в финальном матче WeSave! Charity Play по Dota 2 для Европы. Коллектив Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми победил со счетом 3:1.

Liquid прошла в финал, обыграв OG со счетом 2:0, а Nigma справилась с Team Secret.

WeSave! Charity Play для Европы прошел с 21 по 25 марта в онлайне. Стартовый призовой фонд турнира составил 120 тысяч долларов — по 20 тысяч для каждого из шести регионов.

21 марта анонимная компания пополнила его на 11 тысяч. Все средства будут пожертвованы в специализированные организации для борьбы с коронавирусом.