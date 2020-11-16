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Nigma выиграла первый матч в групповой стадии EPIC League Season 2 Division 1

16:30

Nigma победила OG в матче группового этапа EPIC League Season 2 Division 1 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:1. Команда Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми заработала три очка и на данный момент имеет статистику 1:1 в общем зачете.

Следующие матчи лиги запланированы на 19 ноября. Матчи первого дивизиона EPIC League проходят с 12 ноября по 13 декабря в онлайне. Десять команд разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/nigma-vyigrala-pervyi-match-v-gruppovoi-stadii-epic-league-season-2-division-1

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