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Nigma проиграла Team Liquid и покинула EPIC League Season 2

09:40

Nigma уступила Team Liquid в нижней сетке первого дивизиона EPIC League Season 2 по Dota 2. Матч закончился со счетом 1:2. Коллектив Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми завершил выступление на турнире.

Матчи первого дивизиона EPIC League Season 2 проходят с 12 ноября по 13 декабря. Десять команд разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/nigma-proigrala-team-liquid-i-pokinula-epic-league-season-2

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