Newbee снялась с китайского онлайн-турнира

Newbee отказалась от участия в Betway Asian Dota 2 League. Команда не объяснила свое решение. Организаторы пока не объявили, кто займет ее место.

Коллектив Сун "Sccc" Чуня должен был выступить в группе A вместе с еще одной командой Newbee – Mr Game Boy. В квартете B первый матч начнется 9 апреля.

Betway Asian Dota 2 League проходит с 7 по 20 апреля. Участники разыгрывают 20 тысяч долларов, из них 12 тысяч получит победитель.