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Newbee прошла в гранд-финал китайской квалификации на киевский майнор

08:10

Newbee обыграла Team Aster в финале верхней сетки китайских отборочных на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Матч завершился со счетом 2:1. Команда Цзэн «Faith» Хунды выступит в гранд-финале квалификации.

Aster продолжит выступление в отборочных в нижней сетке. Коллектив Пань «Fade» Юя сразится с Keen Gaming.

Китайская квалификация на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3 проходит с 18 по 19 февраля в онлайне. Команды разыгрывают слот на третьем майноре сезона DPC-2019/20.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/newbee-proshla-v-grand-final-kitaiskoi-kvalifikacii-na-kievskii-mainor

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