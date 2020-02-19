Newbee прошла в гранд-финал китайской квалификации на киевский майнор

Newbee обыграла Team Aster в финале верхней сетки китайских отборочных на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Матч завершился со счетом 2:1. Команда Цзэн «Faith» Хунды выступит в гранд-финале квалификации.

Aster продолжит выступление в отборочных в нижней сетке. Коллектив Пань «Fade» Юя сразится с Keen Gaming.

Китайская квалификация на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3 проходит с 18 по 19 февраля в онлайне. Команды разыгрывают слот на третьем майноре сезона DPC-2019/20.