Newbee поучаствует в закрытой квалификации на The International 2019

Newbee прошла в закрытую квалификацию для Китая на The International 2019 по Dota 2. В полуфинале вторых открытых отборочных команда Сун "Sccc" Чуня обыграла Royal Club со счетом 2:1.

Закрытая квалификация на The International 2019 для китайского региона пройдет с 11 по 14 июля. В ней поучаствуют EHOME, Team Aster, Royal Never Give Up и Team Sirius. В основную часть турнира пройдет один коллектив.

The International 2019 состоится 15–25 августа в Шанхае. На нем выступят 12 лучших команд рейтинга Dota Pro Circuit 2018/2019 и по одному победителю закрытых отборочных в шести регионах.