Nemiga Gaming упала в нижнюю сетку SECTOR: MOSTBET

Nemiga Gaming уступила ViKin.gg в полуфинале турнира SECTOR: MOSTBET DOTA 2. Белорусский коллектив проиграл со счетом 0:2 и упал в нижнюю сетку чемпионата.

ViKin.gg прошла в финал верхней сетки турнира. Коллектив встретится с jfshfh178, которая ранее обыграла EXTREMUM. Матч за выход в гранд-финал чемпионата состоится 20 декабря. Nemiga сразится с Gentlemen в матче на вылет. Встреча запланирована на 21 декабря.

SECTOR: MOSTBET DOTA 2 проходит с 19 ноября по 22 декабря. Коллективы разыгрывают 630 тысяч рублей, из которых 378 тысяч достанутся победителю.