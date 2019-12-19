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Nemiga Gaming упала в нижнюю сетку SECTOR: MOSTBET

17:33

Nemiga Gaming уступила ViKin.gg в полуфинале турнира SECTOR: MOSTBET DOTA 2. Белорусский коллектив проиграл со счетом 0:2 и упал в нижнюю сетку чемпионата.

ViKin.gg прошла в финал верхней сетки турнира. Коллектив встретится с jfshfh178, которая ранее обыграла EXTREMUM. Матч за выход в гранд-финал чемпионата состоится 20 декабря. Nemiga сразится с Gentlemen в матче на вылет. Встреча запланирована на 21 декабря.

SECTOR: MOSTBET DOTA 2 проходит с 19 ноября по 22 декабря. Коллективы разыгрывают 630 тысяч рублей, из которых 378 тысяч достанутся победителю.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/nemiga-gaming-upala-v-nizhnyuyu-setku-sector-mostbet

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