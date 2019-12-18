Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Natus Vincere вышли в плей-офф World Pro Invitational Singapore

16:40

Natus Vincere гарантировали себе место в нижней сетке плей-офф ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore. Независимо от результата матча с Vici Gaming, коллектив Бакыта «Zayac» Эмилжанова не опустится ниже четвертого места группы B.

Ранее в виннера турнира в Сингапуре вышли Alliance, Team Secret, Evil Geniuses и Gambit Esports. Помимо NAVI, в нижней сетке плей-офф выступят Virtus.pro и TNC Predator. Последний слот в решающей стадии соревнования займет Vici или PSG.LGD.

World Pro Invitational Singapore проходит с 17 по 22 декабря. Участники разыгрывают 500 тысяч долларов, из которых 200 тысяч достанутся победителю.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/natus-vincere-vyshli-v-plei-off-world-pro-invitational-singapore

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир