Natus Vincere вышли в плей-офф World Pro Invitational Singapore

Natus Vincere гарантировали себе место в нижней сетке плей-офф ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore. Независимо от результата матча с Vici Gaming, коллектив Бакыта «Zayac» Эмилжанова не опустится ниже четвертого места группы B.

Ранее в виннера турнира в Сингапуре вышли Alliance, Team Secret, Evil Geniuses и Gambit Esports. Помимо NAVI, в нижней сетке плей-офф выступят Virtus.pro и TNC Predator. Последний слот в решающей стадии соревнования займет Vici или PSG.LGD.

World Pro Invitational Singapore проходит с 17 по 22 декабря. Участники разыгрывают 500 тысяч долларов, из которых 200 тысяч достанутся победителю.