Natus Vincere уступили ViKin.gg в третьей встрече на ESL One Birmingham 2020

Natus Vincere проиграли ViKin.gg в матче группового этапа ESL One Birmingham 2020 по Dota 2 для Европы и СНГ. Коллектив Ильяса «illias» Ганеева завершил встречу со счетом 0:2.

Для NAVI поражение стало вторым на чемпионате — ранее команда из СНГ уступила Nigma, но обыграла Team Unique.

Матчи дивизиона Европы и СНГ на ESL One Birmingham 2020 проходят с 24 мая по 7 июня в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 200 тысяч долларов.