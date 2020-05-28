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Natus Vincere уступили ViKin.gg в третьей встрече на ESL One Birmingham 2020

09:00

Natus Vincere проиграли ViKin.gg в матче группового этапа ESL One Birmingham 2020 по Dota 2 для Европы и СНГ. Коллектив Ильяса «illias» Ганеева завершил встречу со счетом 0:2.

Для NAVI поражение стало вторым на чемпионате — ранее команда из СНГ уступила Nigma, но обыграла Team Unique.

Матчи дивизиона Европы и СНГ на ESL One Birmingham 2020 проходят с 24 мая по 7 июня в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 200 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/natus-vincere-ustupili-vikin-gg-v-tretei-vstreche-na-esl-one-birmingham-2020

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