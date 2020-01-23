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Natus Vincere упали в нижнюю сетку DreamLeague Leipzig Major

08:35

Natus Vincere уступили Alliance в первом раунде верхней сетки DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Команда Бакыта «Zayac» Эмилжанова проиграла со счетом 1:2 и упала в нижнюю сетку мейджора.

NAVI встретятся с Team Liquid во втором раунде плей-офф. DreamLeague Leipzig Major проходит с 18 по 26 января в Лейпциге (Германия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/natus-vincere-upali-v-nizhnyuyu-setku-dreamleague-leipzig-major

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