Natus Vincere упали в нижнюю сетку DreamLeague Leipzig Major

Natus Vincere уступили Alliance в первом раунде верхней сетки DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Команда Бакыта «Zayac» Эмилжанова проиграла со счетом 1:2 и упала в нижнюю сетку мейджора.

NAVI встретятся с Team Liquid во втором раунде плей-офф. DreamLeague Leipzig Major проходит с 18 по 26 января в Лейпциге (Германия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.