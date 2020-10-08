Natus Vincere сыграют с Team Liquid во втором раунде ESL One Germany 2020

Организаторы ESL One Germany 2020 — Online по Dota 2 представили результаты жеребьевки второго раунда группового этапа. Natus Vincere встретятся с Team Liquid. Матч запланирован на 11 октября.

В рамках раунда также пройдут противостояния Team Secret — Yellow Submarine, Ninjas in Pyjamas — Alliance и HellRaisers— Winstrike Team. Первые матчи этапа запланированы на 9 октября.

ESL One Germany 2020 для Европы проходит с 5 октября по 1 ноября в онлайне. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере 400 тысяч долларов, победитель получит 150 тысяч.