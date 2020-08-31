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Natus Vincere сыграют с HellRaisers в плей-офф OMEGA League Dota 2: Europe Divine Division

00:05

Организаторы OMEGA League Dota 2: Europe Divine Division опубликовали сетку стадии плей-офф. В первом раунде виннеров Natus Vincere сыграют с HellRaisers, а Ninjas in Pyjamas — с Cyber Legacy.

В нижней сетке OmegaLil сразится с Cyberium Seed, а Team Unique — c Khan. Все встречи плей-офф, кроме гранд-финала, пройдут в формате best-of-3. Победитель второго дивизиона определится в серии до трех побед,

Матчи дивизиона Divine на OMEGA League проходят с 10 августа по 5 сентября. 16 коллективов разыгрывают 50 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/natus-vincere-sygrayut-s-hellraisers-v-plei-off-omega-league-dota-2-europe-divine-division

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