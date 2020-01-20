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Natus Vincere сыграют против Alliance в плей-офф DreamLeague Leipzig Major

08:50

Определился посев в плей-офф DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Virtus.pro сразится с Team Liquid, а Natus Vincere встретятся с Alliance.

В первый день плей-офф Nigma сыграет с Evil Geniuses. В остальных матчах верхней сетки Vici Gaming сразится с Invictus Gaming, а Team Secret — с Fnatic.

В матчах на вылет beastcoast встретится с paiN Gaming, Team Aster сыграет с Chaos, а TNC Predator — с Reality Rift. В первом раунде нижней сетки коллективы сразятся в формате best-of-1.

DreamLeague Leipzig Major проходит с 18 по 26 января в Германии. 16 команд разыгрывают миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/virtus-pro-vstretitsya-s-team-liquid-a-natus-vincere-sygrayut-protiv-alliance-v-plei-off-dreamleague-leipzig-major

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