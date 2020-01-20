Natus Vincere сыграют против Alliance в плей-офф DreamLeague Leipzig Major

Определился посев в плей-офф DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Virtus.pro сразится с Team Liquid, а Natus Vincere встретятся с Alliance.

В первый день плей-офф Nigma сыграет с Evil Geniuses. В остальных матчах верхней сетки Vici Gaming сразится с Invictus Gaming, а Team Secret — с Fnatic.

В матчах на вылет beastcoast встретится с paiN Gaming, Team Aster сыграет с Chaos, а TNC Predator — с Reality Rift. В первом раунде нижней сетки коллективы сразятся в формате best-of-1.

DreamLeague Leipzig Major проходит с 18 по 26 января в Германии. 16 команд разыгрывают миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.