Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Natus Vincere проиграли второй матч на ESL One Los Angeles 2020

08:35

Natus Vincere проиграли Ninjas in Pyjamas в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ. Команда Ильяса «illias» Ганеева уступила со счетом 1:2.

В заключительном матче дня сыграют Alliance и Team Unique — оба коллектива имеют по три очка.

Матчи европейского дивизиона ESL One Los Angeles 2020 проходят с 4 по 19 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 200 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/natus-vincere-proigrali-vtoroi-match-na-esl-one-los-angeles-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир