Natus Vincere проиграли второй матч на ESL One Los Angeles 2020
08:35
Natus Vincere проиграли Ninjas in Pyjamas в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ. Команда Ильяса «illias» Ганеева уступила со счетом 1:2.
В заключительном матче дня сыграют Alliance и Team Unique — оба коллектива имеют по три очка.
Матчи европейского дивизиона ESL One Los Angeles 2020 проходят с 4 по 19 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 200 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/natus-vincere-proigrali-vtoroi-match-na-esl-one-los-angeles-2020