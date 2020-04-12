Natus Vincere проиграли второй матч на ESL One Los Angeles 2020

Natus Vincere проиграли Ninjas in Pyjamas в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ. Команда Ильяса «illias» Ганеева уступила со счетом 1:2.

В заключительном матче дня сыграют Alliance и Team Unique — оба коллектива имеют по три очка.

Матчи европейского дивизиона ESL One Los Angeles 2020 проходят с 4 по 19 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 200 тысяч долларов.