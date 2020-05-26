Natus Vincere проиграли стартовый матч на ESL One Birmingham 2020

Natus Vincere уступили Nigma в групповой стадии ESL One Birmingham 2020 по Dota 2 для Европы и СНГ. Результат встречи — 0:2. В следующем туре команда Павла «9pasha» Хвастунова сыграет с Team Unique.

Противостояния дивизиона Европы и СНГ на ESL One Birmingham 2020 проходят с 24 мая по 7 июня в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в 200 тысяч долларов.