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Natus Vincere проиграли стартовый матч на ESL One Birmingham 2020

08:10

Natus Vincere уступили Nigma в групповой стадии ESL One Birmingham 2020 по Dota 2 для Европы и СНГ. Результат встречи — 0:2. В следующем туре команда Павла «9pasha» Хвастунова сыграет с Team Unique.

Противостояния дивизиона Европы и СНГ на ESL One Birmingham 2020 проходят с 24 мая по 7 июня в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в 200 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/natus-vincere-proigrali-startovyi-match-na-esl-one-birmingham-2020

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