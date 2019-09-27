Natus Vincere проиграли первый матч Midas Mode 2

Natus Vincere проиграли Sir Sadim's Stunners в матче группового этапа Midas Mode 2 со счетом 0:2. Это поражение стало первым для коллектива на турнире по Dota 2.

NAVI участвуют в чемпионате составом 2011 года. Ранее коллектив обыграл действующих чемпионов мира — ростер OG, который уже покинул Midas Mode, — и заработал слот в плей-офф турнира. Следующим соперником команды Ивана «ArtStyle» Антонова станет Alliance. Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Midas Mode 2 проходит с 24 сентября по 2 октября в онлайне.