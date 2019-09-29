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Natus Vincere покинули Midas Mode 2

09:00

Микс Вейсинга «SingSing» Юаня Sir Sadim's Stunners обыграл Natus Vincere со счетом 2:0 в полуфинале европейского Midas Mode 2 по Dota 2. Коллектив завершил выступление на турнире, заработав за четвертое место девять тысяч долларов. Ранее чемпионат покинула OG.

Sir Sadim's Stunners вышли в финал соревнования, где сразятся с Alliance в матче до двух побед. Midas Mode 2 проходит с 24 сентября по 2 октября в онлайне.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/natus-vincere-pokinuli-midas-mode-2

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