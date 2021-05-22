Киберспорт
DOTA
Новости Статьи CS:GO League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Natus Vincere не сыграет на WePlay AniMajor 2021

00:29

Украинская команда Natus Vincere проиграла российской PuckChamp в заключительном матче регулярного сезона Dota Pro Circuit 2021: Season 2 для СНГ. Поражение со счетом 1:2 не позволило NaVi попасть на WePlay AniMajor 2021, так как заняла 6-е место в таблице.

Матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 2 для СНГ проходили с 15 апреля по 21 мая. Призовой фонд: 205 тысяч долларов, три путевки на мейджор, и 1 150 очков DPC.

Читайте также

Россия вырвала победу у Чехии в стартовом матче ЧМ-2021 по хоккею
Видео: как отметили день рождения дочки Тимати и Шишковой
Песков откликнулся на просьбу студента о награде его матери
Болгары оценили заявление Путина о возможности «выбить зубы» недругам

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд