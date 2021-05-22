Natus Vincere не сыграет на WePlay AniMajor 2021

Украинская команда Natus Vincere проиграла российской PuckChamp в заключительном матче регулярного сезона Dota Pro Circuit 2021: Season 2 для СНГ. Поражение со счетом 1:2 не позволило NaVi попасть на WePlay AniMajor 2021, так как заняла 6-е место в таблице.

Матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 2 для СНГ проходили с 15 апреля по 21 мая. Призовой фонд: 205 тысяч долларов, три путевки на мейджор, и 1 150 очков DPC.