На World Cyber Games 2019 пройдет турнир по Dota 2

Организаторы World Cyber Games 2019 назвали первую дисциплину чемпионата – Dota 2. Все участники соревнования по MOBA от Valve пройдут через открытые отборочные.
Финал World Cyber Games 2019 состоится 18–21 июля в Сиане (Китай). Турнир проведет корейский холдинг Smilegate, который владеет правами на WCG с 2017 года.
Организаторы не сообщили, когда объявят полный список дисциплин. Более подробную информацию о расписании и формате чемпионата опубликуют 4 марта.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/na-world-cyber-games-2019-proidet-turnir-po-dota-2
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