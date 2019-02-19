На World Cyber Games 2019 пройдет турнир по Dota 2

Организаторы World Cyber Games 2019 назвали первую дисциплину чемпионата – Dota 2. Все участники соревнования по MOBA от Valve пройдут через открытые отборочные.

Финал World Cyber Games 2019 состоится 18–21 июля в Сиане (Китай). Турнир проведет корейский холдинг Smilegate, который владеет правами на WCG с 2017 года.

Организаторы не сообщили, когда объявят полный список дисциплин. Более подробную информацию о расписании и формате чемпионата опубликуют 4 марта.