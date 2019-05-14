На EPICENTER Major сыграют два участника StarLadder Minor

Valve объявила, что Китай и Европа получат по три слота на EPICENTER Major 2019 по Dota 2, а у СНГ останется два слота. На майноре от StarLadder разыграют два инвайта на мейджор вместо одного.

Ранее Valve после анонса слотов на EPICENTER Major сократила количество квот для СНГ, Европы и Китая: изначально на турнире должны были выступить по три команды из этих регионов. Причиной перераспределения слотов могло стать недовольство западной аудитории.

EPICENTER Major по Dota 2 пройдет с 22 по 30 июня в Москве на площадке "ЦСКА Арена". Призовой фонд турнира составит миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков Dota Pro Circuit.