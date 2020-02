«Moogy» вернулся в основной состав Newbee

Китайский игрок Сюй «Moogy» Хань присоединился к ростеру Newbee на сайте регистрации составов по Dota 2. С мая 2019 года он находился в инактиве, однако числился запасным.

Одновременно с возвращением «Moogy» ростер покинул игрок первой позиции Лай «Fonte» Синюй. Он присоединился к коллективу во время трансферного окна перед стартом сезона Dota Pro Circuit-2019/2020.

«Moogy» выступает за Newbee с сентября 2016 года. Вместе с ним команда заняла второе место на The International 2017, а также одержала победы на ESL One Genting 2018, The Perfect World Masters и других турнирах. По данным сайта EsportsEarnings, за игровую карьеру «Moogy» заработал более 1,2 млн долларов.