"Miracle-" стал самым ценным игроком EPICENTER Major 2019

Керри Team Liquid Амеру "Miracle-" аль-Баркави присудили звание самого ценного игрока EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Организаторы вручили ему трофей MVP.

За весь турнир Team Liquid проиграла только два матча и оба против Vici Gaming, которая стала чемпионом турнира. Liquid уступила ей в финале со счетом 3:2.

EPICENTER Major 2019 прошел с 22 по 30 июня в Москве. 16 команд разыграли миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.