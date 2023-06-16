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Miposhka поделился мнением о своей игровой форме на DPC 2023:Season 3

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан состава Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов поделился мнением о своей игровой форме на DPC 2023:Season 3 для Восточной Европы.

«На самом деле, на этой DPC-лиге у меня был спад. Я не мог нормально собраться, держал не очень хороший режим и чувствовал, что «просел». Начинал загоняться, думал не об игре и реально играл хуже, чем все время до этого. Но потом я смог нормально поднабрать, вернулся и играл уже более менее. Ну там же еще девять раз подряд Lich взяли, вот и играл нормально. Сейчас я уже лучше понимаю, что мне нужно, чтобы быть в хорошей форме», — приводит слова Найденова Сybersport.metaratings.ru.

Team Spirit стала чемпионом третьего сезона DPC 2023 для Восточной Европы. Команда завершила семь туров встреч без единого поражения, однако в каждом матче отдала по 1 карте.

Первый дивизион DPC 2023: Season 3 для Восточной Европы проходил с 14 мая по 4 июня в онлайн-формате. Восемь команд разыграли 205 тысяч долларов призовых, 1,15 тысяч DPC-очков и три путевки на мейджор, который состоится на Бали с 29 июня по 9 июля. После этого Valve проведет The International 12.

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