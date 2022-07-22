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Сегодня, 10:20

Mind Games готовят изменения в составе по Dota 2

Сергей Разин
корреспондент
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Mind Games в ближайшее время изменит свой состав по Dota 2, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, организация выпустит анонс с изменениями в ближайшие дни. Mind Games неудачно выступила на квалификации к ESL One Malaysia 2022, проиграв в четвертьфинале ITB (1-0). На квалификации за команду выступал Александр Cloud Захаров, который заменял Владислава Petushara Козловского.

Mind Games в третьем сезоне DPC проиграли 6 матчей из 7, однако в переигровках сумели сохранить место в первом дивизионе.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/mind-games-gotovyat-izmeneniya-v-sostave-po-dota-2-43933/
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