Mind Games готовят изменения в составе по Dota 2

Mind Games в ближайшее время изменит свой состав по Dota 2, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, организация выпустит анонс с изменениями в ближайшие дни. Mind Games неудачно выступила на квалификации к ESL One Malaysia 2022, проиграв в четвертьфинале ITB (1-0). На квалификации за команду выступал Александр Cloud Захаров, который заменял Владислава Petushara Козловского.

Mind Games в третьем сезоне DPC проиграли 6 матчей из 7, однако в переигровках сумели сохранить место в первом дивизионе.