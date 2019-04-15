"Mikasa" стал тренером Team Aster

Тун "Mikasa" Цзюньцзе занял пост тренера состава Team Aster по Dota 2. К коллективу также присоединились Ван "Another" Вэньцзюнь и Ки "CHYuan" Чуань Энг, которые пройдут испытательный срок на ближайших турнирах.

"Another" и "CHYuan" заменили Лю "Sylar" Цзяцзюня и Ло "hmx" Цзиндуна. Последний выступал стендином состава в отборочных к OGA Dota PIT Minor 2019. Ранее игроком команды также стал её бывший тренер Фу "Q" Бинь – он занял место Лу "Fenrir" Чао.

В текущем сезоне "Mikasa" тренировал Royal Never Give Up. С ним команда финишировала третьей на DreamLeague Season 10, вошла в топ-6 на MDL Macau 2019 и расположилась на 7-8 строчке на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.