Менеджер Hydra: «Мы можем обыграть Virtus.pro»

Менеджер команды Hydra по Dota 2 Святослав «Frank-» Орловский высказался касательно предстоящего матча против Virtus.pro.

«Последним соперником для нас будет Virtus.pro. В принципе, мне кажется, что мы способны обыграть и BetBoom Team, и Virtus.pro. Нам просто нужно подойти к этому с холодной головой, максимально подготовиться к стадии драфтов. Понять, чем драфтим мы и соперник, а также постараться меньше волноваться, используя дыхательные техники», — приводит слова Орловского Metaratings.ru.

На текущий момент Hydra занимает пятое место в турнирной таблице первого дивизиона текущего DPC-сезона, имея в своем активе две победы и три поражения.