«Maybe» подтвердил информацию об исключении «Sylar» из состава 4 Angry Men
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Мидер 4 Angry Men Лу «Somnus M» Яо заявил, что клуб действительно исключил Лю «Sylar» Цзяцзюня из состава по Dota 2. Он также подтвердил, что новым керри команды станет Чжан «Eurus» Чэньчжун, ранее выступавший под ником «Paparazi».
Анонс состава 4 Angry Men состоялся 1 октября. Ранее саппорт 4AM Сюй «fy» Линьсэнь заявил, что пятым игроком ростера станет «Eurus».
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/maybe-podtverdil-slukhi-ob-isklyuchenii-sylar-iz-sostava-4-angry-men