"Mason" стал игроком Infamous

Мэйсон "mason" Венне пополнил состав Infamous по Dota 2. Он заменил Себастьяна "Robo-Z" Серральту на позиции керри.

Венне дебютирует за Infamous на мейджоре DreamLeague Season 11, который начнется 14 марта в Стокгольме, Швеция. Он останется в команде до конца сезона Dota Pro Circuit.

"Mason" начал выступать на профессиональной сцене в 2013 году и неоднократно брал перерывы в карьере. Он занял третье место на The International 2014 в составе Evil Geniuses, а также посетил The Kiev Major 2017 и The International 2017 с Digital Chaos.

