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Maelstrom прокомментировал победу NaVi над Outsiders в рамках DPC для СНГ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Комментатор студии RuHub Владимир Maelstorm Кузьминов прокомментировал победу Natus Vincere над Outsiders в рамках Dota Pro Circuit-2021/22 для Восточной Европы.

NaVi выиграли матч со счетом 2:0.

«Natus Vincere против Outsiders, конечно, запомнится хорошо и надолго. Ждал крутого замеса и было немного вопросов, но замеса не получил, зато и вопросы отпали. NaVi в отличной форме, а вот Outsiders плывет. Ни идеи, ни реализации, ни класса», — приводит Cybersport.Metaratings слова Кузьминова.

DPC-2021/22 Season 3 для СНГ проходит с 9 июня по 15 июля в онлайн-формате.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/maelstrom-rasskazal-o-prosedsei-dpc-nedeli-41841/
Natus Vincere (Dota 2)
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