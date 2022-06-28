Maelstrom прокомментировал победу NaVi над Outsiders в рамках DPC для СНГ
Комментатор студии RuHub Владимир Maelstorm Кузьминов прокомментировал победу Natus Vincere над Outsiders в рамках Dota Pro Circuit-2021/22 для Восточной Европы.
NaVi выиграли матч со счетом 2:0.
«Natus Vincere против Outsiders, конечно, запомнится хорошо и надолго. Ждал крутого замеса и было немного вопросов, но замеса не получил, зато и вопросы отпали. NaVi в отличной форме, а вот Outsiders плывет. Ни идеи, ни реализации, ни класса», — приводит Cybersport.Metaratings слова Кузьминова.
DPC-2021/22 Season 3 для СНГ проходит с 9 июня по 15 июля в онлайн-формате.
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