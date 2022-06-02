Limitless объяснил, почему решил уйти из HellRaisers

Бывший игрок Hellraisers по Dota 2 Ярослав Limitless Паршин объяснил, почему решил уйти из команды.

«Можно сказать, что на мой уход из HellRaisers повлияли две причины: первая причина заключается в том, что для меня были слишком насыщенными полтора месяца. Переезды из одной страны в другую, вечные перелеты и так далее. Поэтому слегка накопилась усталость, и я не выдавал того, чего от меня хотела команда.

Вторая причина в том, что мы перестали общаться между собой после мини-мейджора для СНГ. У нас пропал командный дух и был некий дискомфорт», — приводит Cybersport.Metaratings слова Паршина.

HellRaisers проиграли NaVi и Team Spirit в плей-офф за путевку на турнир ESL One Stockholm Dota Major 2022.

После турнира в команде произошла замена — место Limitless занял Матвей MieRo Васюнин.