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«Lil» подписал контракт с HellRaisers

16:30

Украинский игрок в Dota 2 Илья «Lil» Ильюк продолжит карьеру в HellRaisers. Новость о подписании контракта появилась в социальных сетях клуба. Ранее «Lil» уже выступал за HR в качестве стендина на BTS Pro Series Season 3 для команд из Европы и СНГ.

Дебют Ильюка за HellRaisers в качестве игрока основного состава состоится в матче против ViKin.gg на ESL One Germany 2020. Матчи ESL One Germany 2020 проходят с 5 октября по 1 ноября. Призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов — за него борются 16 команд из Европы и СНГ.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/lil-podpisal-kontrakt-s-hellraisers

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