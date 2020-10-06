«Lil» подписал контракт с HellRaisers

Украинский игрок в Dota 2 Илья «Lil» Ильюк продолжит карьеру в HellRaisers. Новость о подписании контракта появилась в социальных сетях клуба. Ранее «Lil» уже выступал за HR в качестве стендина на BTS Pro Series Season 3 для команд из Европы и СНГ.

Дебют Ильюка за HellRaisers в качестве игрока основного состава состоится в матче против ViKin.gg на ESL One Germany 2020. Матчи ESL One Germany 2020 проходят с 5 октября по 1 ноября. Призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов — за него борются 16 команд из Европы и СНГ.