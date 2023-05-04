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Куприянов: «BB Team слабее относительно других участников мейджора в Берлине»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Комментатор и аналитик Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов оценил выступление российской команды BB Team на ESL One Berlin Major 2023.

«BB Team слабее относительно других участников мейджора. Вопрос в том, сколько еще раз команде нужно показать подобный результат, чтобы приступить к совершенствованию своих навыков?» — цитирует Metaratings.ru Куприянова.

BB Team не вышла из группы на турнире в Берлине, заняв 13-14 место. Команда не заработала призовых и DPC-очков.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/lightofheaven-betboom-team-slabee-drugikh-uchastnikov-meidzhora-248207/
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