«Kuku» выступил за Neon Esports на OMEGA League
17:20
Филиппинский игрок Карло «Kuku» Палад помог Neon Esports одержать победу над Execration на OMEGA League по Dota 2. Он выступил вместо Самсона «Sam_H» Идальго, который недавно покинул коллектив после окончания испытательного срока.
Будет ли «Kuku» играть за Neon Esports и в следующих матчах — неизвестно. Официальных заявлений о трансфере или аренде «Kuku» от руководства Geek Fam не поступало.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/kuku-vystupil-za-neon-esports-na-omega-league
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