«Kuku» выступил за Neon Esports на OMEGA League

Филиппинский игрок Карло «Kuku» Палад помог Neon Esports одержать победу над Execration на OMEGA League по Dota 2. Он выступил вместо Самсона «Sam_H» Идальго, который недавно покинул коллектив после окончания испытательного срока.

Будет ли «Kuku» играть за Neon Esports и в следующих матчах — неизвестно. Официальных заявлений о трансфере или аренде «Kuku» от руководства Geek Fam не поступало.