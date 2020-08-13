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«Kuku» выступил за Neon Esports на OMEGA League

17:20

Филиппинский игрок Карло «Kuku» Палад помог Neon Esports одержать победу над Execration на OMEGA League по Dota 2. Он выступил вместо Самсона «Sam_H» Идальго, который недавно покинул коллектив после окончания испытательного срока.

Будет ли «Kuku» играть за Neon Esports и в следующих матчах — неизвестно. Официальных заявлений о трансфере или аренде «Kuku» от руководства Geek Fam не поступало.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/kuku-vystupil-za-neon-esports-na-omega-league

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