Команды «SsaSpartan» и «LeBronDota» выбыли из закрытой квалификации DPC 2021 для Европы
02:41
Spider Pigzs проиграли Hippomaniacs, а коллектив Гиоргоса «SsaSpartan» Гианнокопулоса, Brame, уступил Hellbear Smashers в нижней сетке закрытых отборочных Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для Европы. Проигравшие команды поучаствуют во втором дивизионе, матчи которого пройдут с 18 по 28 января.
Закрытая квалификация на первый турнир DPC 2021 для Европы проходит 7-10 января в онлайне.
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