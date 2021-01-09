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Команды «SsaSpartan» и «LeBronDota» выбыли из закрытой квалификации DPC 2021 для Европы

02:41

Spider Pigzs проиграли Hippomaniacs, а коллектив Гиоргоса «SsaSpartan» Гианнокопулоса, Brame, уступил Hellbear Smashers в нижней сетке закрытых отборочных Dota Pro Circuit 2021: Season 1 для Европы. Проигравшие команды поучаствуют во втором дивизионе, матчи которого пройдут с 18 по 28 января.

Закрытая квалификация на первый турнир DPC 2021 для Европы проходит 7-10 января в онлайне.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/komandy-ssaspartan-i-lebrondota-vybyli-iz-zakrytoi-kvalifikacii-dpc-2021-dlya-evropy

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