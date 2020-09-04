Команды «EternaLEnVy» и «Aui_2000» сыграют в третьем сезоне BTS Pro Series

Студия Beyond the Summit анонсировала новый турнир серии BTS Pro Series. В чемпионате для выступят десять команд, среди которых ростер Кертиса «Aui_2000» Линга CR4ZY, коллектив Джеки «EternaLEnVy» Мао business associates и южноамериканский состав Infamous. Соревнование пройдет с 7 по 22 сентября.

Призовой фонд первенства составит 50 тысяч долларов, из которых 21 тысяча получит победитель. Групповой этап пройдет по системе round robin в формате двух карт. В плей-офф с сеткой double-elimination выйдут четыре коллектива.

К девяти приглашенным командам присоединится участник из открытых отборочных. Квалификация начнется 5 сентября.