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Команда «Pikachu» упала в нижнюю сетку DOTA Summit 11

08:10

Jfshfh178 проиграла Chaos в полуфинале верхней сетки DOTA Summit 11. Матч завершился со счетом 0:2. Команда Ярослава «Pikachu» Василенко упала в нижнюю сетку плей-офф.

Плей-офф проходит в формате double-elimination на четыре команды. По итогам групповой стадии турнир покинули Geek Fam, Ad Finem, paiN Gaming и Ninjas in Pyjamas.

DOTA Summit 11 проходит с 7 по 10 ноября в Лос-Анджелесе (США). Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов и 660 рейтинговых очков Dota Pro Circuit. Победитель получит слот на MDL Chengdu Major.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/komanda-pikachu-upala-v-nizhnyuyu-setku-dota-summit-11

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