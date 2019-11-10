Команда «Pikachu» упала в нижнюю сетку DOTA Summit 11

Jfshfh178 проиграла Chaos в полуфинале верхней сетки DOTA Summit 11. Матч завершился со счетом 0:2. Команда Ярослава «Pikachu» Василенко упала в нижнюю сетку плей-офф.

Плей-офф проходит в формате double-elimination на четыре команды. По итогам групповой стадии турнир покинули Geek Fam, Ad Finem, paiN Gaming и Ninjas in Pyjamas.

DOTA Summit 11 проходит с 7 по 10 ноября в Лос-Анджелесе (США). Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов и 660 рейтинговых очков Dota Pro Circuit. Победитель получит слот на MDL Chengdu Major.