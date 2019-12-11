Команда «LeBron» выступит на WESG 2019
17:37
Коллектив Level Up из Сербии победил в отборочных на World Electronic Sports Games 2019 для стран Юго-Восточной Европы. Команда Николы «LeBronDota» Поповича получила слот на LAN-финале чемпионата по Dota 2.
В решающей встрече Level Up обыграла состав TEMPO со счетом 2:1. Квалификация прошла 10 декабря в Белграде. В отборочных выступили четыре коллектива — финалисты обыграли BOOM и Team Mystique соответственно.
LAN-финал World Electronic Sports Games 2019 пройдет в марте в Чунцине (Китай). В турнире поучаствуют 24 команды, которые разыграют миллион долларов.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/komanda-lebron-vystupit-na-wesg-2019
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