Команда из Болгарии прошла на WESG 2019

Команда из Болгарии minor atendari обыграла KVP в гранд-финале отборочных для Восточной Европы на World Electronic Sports Games 2019 по Dota 2 и прошла в основную стадию турнира. Матч завершился со счетом 3:1.

На пути к гранд-финалу minor atendari одолела Team Romania и Ad Finem. KPV уступила команде из Греции в верхней сетке, а затем выиграла у Romania и AF в нижней.

Отборочные для Восточной Европы на World Electronic Sports Games 2019 прошли с 30 ноября по 9 декабря. Коллективы разыграли квоту в основной этап чемпионата с призовым фондом в 800 тысяч долларов.