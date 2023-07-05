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Колтан считает российскую BB Team одним из претендентов на победу на The International 12

Евгений Козинов
Корреспондент
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Аналитик и комментатор Александр «Santa» Колтан поделился ожиданиями от будущих результатов состава BetBoom Team по Dota 2.

«BetBoom Team в нынешнем составе — одна из претендентов на победу на The International 12. Я давно эту фразу пропагандирую, потому что нравится мне этот состав и тренер. Я негодовал от того, как эта команда исполнила в начале сезона, ведь её потенциал просто огромен, но она его разбазаривала. Ноль дисциплины, не было психолога, игроки не слушали тренера.

Посмотрите на них сейчас: теперь они слушают Толяна (boolk), у них появился психолог, повар (это немаловажный фактор). Gpk на миде раскрылся, вернулся в свои молодые годы, просто красавчик. Pure в оффлейне нашел свое место, лучше, чем на керри бахает. «Идеалыч» вернулся, периодически и играет идеально — входит в топ-5 по минимальному количеству смертей», — цитирует Metaratings.ru Колтана.

Чемпионат мира по Dota 2, The International 12, пройдет в Сиэтле (США) с 12 по 29 октября.

 

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/santa-betboom-team-v-nyneshnem-sostave-odna-iz-pretendentov-na-pobedu-na-the-international-12-263585/
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