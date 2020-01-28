Китайские участники DreamLeague Leipzig Major не могут вернуться домой из-за коронавируса

Игроки Vici Gaming, Invictus Gaming и Team Aster не смогли попасть домой после возвращения с DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Руководители клубов ограничили их передвижение по стране из-за эпидемии коронавируса.

Несколько игроков Vici Gaming проживают в провинции Хубэй недалеко от города Ухань, который является эпицентром вспышки смертельного заболевания. После прилета из Лейпцига менеджеры не отпустили их домой по соображениям безопасности. Другая ситуация случилась с участником молодежного состава Team Aster — он оказался заблокирован в одном из карантинных городов без компьютера и девайсов. Руководство клуба пытается выслать ему необходимое оборудование, чтобы он мог тренироваться хотя бы удаленно, но это сложно сделать из-за строгого пропускного режима на въездах в город. Представители команды сообщили, что приоритет на все наземные перевозки направлен строго на доставку медицинского оборудования, лекарств и продуктов.

Согласно многочисленным источникам, китайские команды планируют обратиться к Valve с просьбой перенести матчи региональной квалификации на ESL One Los Angeles 2020. Из-за ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, некоторые киберспортсмены рискуют пропустить отборочные матчи.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.