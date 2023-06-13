Киберспорт
DOTA
Игры
Главная
Киберспорт
DOTA 2

Сегодня, 11:37

Kiritych рассказал, что у него была депрессия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Керри состава Virtus.pro по Dota 2 Илья Kiritych Ульянов поделился эмоциями после матча против 9 Pandas, в котором его команда была близка к победе, в результате которой могла поехать на мейджор.

«После официального матча против 9 Pandas мы ничего не говорили друг другу, потому что эмоции разные у всех были. Кто-то пошел чиллить в ресторан, кто-то просто матчмейкинг давил или спать пошел. Каждый пережил по-своему. У меня же был ультра-тильт и депрессия — все одновременно. Я никогда не был так близок к выходу на LAN-турнир, и для меня это была важная игра. Поэтому испытывал не самые хорошие эмоции, потом где-то покричал, в моменте сдержал слезы, погрустил. Не сразу, но вышел из этого состояния. Невероятно хотелось выиграть, я уже давно хочу сыграть в оффлайне против международных команд. Я ни разу не был на LAN-турнире, но остановился в одном шаге», — приводит слова приводит слова Ульянова Cybersport.Metaratings.ru.

В заключительном туре летнего цикла DPC-лиги Virtus.pro играла против 9 Pandas. Обе команды перед началом встречи имели баланс побед и поражений 4-2, а победитель гарантировал себе поездку The Bali Major 2023. Очная встреча коллективов затянулась на три карты. В решающей «медведи» имели преимущество по золоту и владели инициативой, но «панды» совершили камбек и выиграли серию со счетом 2:1.

Первый дивизион DPC 2023: Season 3 для Восточной Европы проходит с 14 мая по 6 июня в онлайн-формате. Восемь команд разыгрывают 205 тысяч долларов призовых, 1,15 тысяч DPC-очков и три путевки на балийский мейджор. Помимо Spirit и 9 Pandas, от региона на The Bali Major 2023 отобралась и BetBoom Team.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/kiritych-u-menya-byl-ultra-tilt-depressiya-isterika-257512/
0
Читайте также
Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки
Трое россиян впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

SQreen прокомментировал изменение состава Team Secret
Новости
RSS RSS
Все новости