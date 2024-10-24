Техно
DOTA
Главная
Техно
DOTA 2

Сегодня, 13:33

KingR считает, что Team Spirit будет тяжело побеждать в турнирах

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 и стример Ринат «KingR» Абдуллин рассказал об ожиданиях от выступления Team Spirit в ближайших турнирах.

«Справедливости ради, я мало игр c Team Spirit зацепил. В тех играх, что я видел, выглядели средненько и нестабильно. Satanic — потняк, нормально рубится.

Выигрывать турниры Team Spirit будет, на мой взгляд, непросто. Может быть, к фаворитам ее можно отнести, но это такой фаворит, который, скорее всего, зайдет в топ-6, а там видно будет. Может, «драконы» разгонятся, за Team Spirit всегда в кайф притопить», — цитирует KingR CyberMeta.

В сентябре Team Spirit сообщила об уходе Ильи «Raddan» Мулярчука и Мирослава «Mira» Колпакова, которые с командой дважды становились победителями The International. Вместо них в команду взяли Алана «Satanic» Галлямова и Александра «rue» Филина.

Также паузу взял Магомед «Collapse» Халилов, которого временно заменил Абдималик «Malik» Сайлау.

 

Источник: CyberMeta
Киберспорт
Team Spirit (Dota 2)
DOTA2: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Миралем Пьянич надеется, что ФИФА скоро вернет Россию на международные турниры
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
Популярное видео
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

GuessWho станет новым тренером NextUp

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости