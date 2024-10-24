KingR считает, что Team Spirit будет тяжело побеждать в турнирах

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 и стример Ринат «KingR» Абдуллин рассказал об ожиданиях от выступления Team Spirit в ближайших турнирах.

«Справедливости ради, я мало игр c Team Spirit зацепил. В тех играх, что я видел, выглядели средненько и нестабильно. Satanic — потняк, нормально рубится.

Выигрывать турниры Team Spirit будет, на мой взгляд, непросто. Может быть, к фаворитам ее можно отнести, но это такой фаворит, который, скорее всего, зайдет в топ-6, а там видно будет. Может, «драконы» разгонятся, за Team Spirit всегда в кайф притопить», — цитирует KingR CyberMeta.

В сентябре Team Spirit сообщила об уходе Ильи «Raddan» Мулярчука и Мирослава «Mira» Колпакова, которые с командой дважды становились победителями The International. Вместо них в команду взяли Алана «Satanic» Галлямова и Александра «rue» Филина.

Также паузу взял Магомед «Collapse» Халилов, которого временно заменил Абдималик «Malik» Сайлау.