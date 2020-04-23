Киев подал заявку на проведение The International 2021 по Dota 2

Киев поучаствует в конкурсе на проведение The International 2021 по Dota 2. Об этом сообщил Виталий «v1lat» Волочай на своей странице в Facebook.

«Киев подал официально заявку на проведение крупнейшего турнира в мире киберспорта! Спасибо большое всем за поддержку! И будем надеяться, что результат будет хорошим. Будем надеяться и ждать ответа!», — написал Волочай.

Valve принимала заявки на проведение The International 2021 от городов со всего мира. На текущий момент компания начала рассматривать возможные места проведения чемпионата: решение будет объявлено во время финального матча The International 2020.