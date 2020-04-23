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Киев подал заявку на проведение The International 2021 по Dota 2

16:35

Киев поучаствует в конкурсе на проведение The International 2021 по Dota 2. Об этом сообщил Виталий «v1lat» Волочай на своей странице в Facebook.

«Киев подал официально заявку на проведение крупнейшего турнира в мире киберспорта! Спасибо большое всем за поддержку! И будем надеяться, что результат будет хорошим. Будем надеяться и ждать ответа!», — написал Волочай.

Valve принимала заявки на проведение The International 2021 от городов со всего мира. На текущий момент компания начала рассматривать возможные места проведения чемпионата: решение будет объявлено во время финального матча The International 2020.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/kiev-podal-oficialnuyu-zayavku-na-provedenie-the-international-2021-po-dota-2

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