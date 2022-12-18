Киберспортсмен Козловский: «Felt, Luna Gaming и S9 точно были замешаны в нечестной игре»

Стример и киберспортсмен Владислав Petushara Козловский высказался о ситуации с массовым баном игроков по Dota 2.

— Что думаешь о ситуации с массовой волной банов? Справедливо ли наказание?

— Так или иначе, я про всех этих игроков слышал в контексте 322, в частности, про игроков команды Luna Gaming, — цитирует Cybersport.Metarating.ru Козловского. — Поэтому думаю, что наказание вполне справедливо, и игроки получат бан навсегда. Я был знаком с [T]SA, а также играл в команде с Koma 2 года назад. Помню, был скандал на турнире D2CL с передачей аккаунтов. На мой взгляд, в команде S9 тогда играли незаявленные игроки.

— Почему у тебя такое мнение насчет команды S9?

— Мы смотрели с другом тот турнир, было интересно. Можно было понять по биндам, предметам, иногда по героям, вычислить, что играют совершенно другие игроки.

— То есть, ты по своему профессионализму, опыту и знаниям понял, что S9 играла с подставными игроками?

— Думаю, что да. Эти игроки однозначно менялись между собой. Может, не только на том турнире. Felt, Luna Gaming и S9 точно были замешаны в нечестной игре.

Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Камиль Koma' Биктимиров, а также другие игроки были забанены на многих турнирах компанией Valve.