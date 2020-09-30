Киберспортсмен скончался от рака в возрасте 25 лет

Киберспортсмен в дисциплине Dota 2 Александр «Flow» Сазонов скончался. Почти три года он боролся с раком. Ему было 25 лет.

У «Flow» диагностировали рак в январе 2018 года, диагноз — «герминогенная несеминомная опухоль средостения». В феврале Сазонова успешно прооперировали, однако в сентябре 2020-го стало известно, что рак вернулся — злокачественная опухоль начала вновь расти.

«Flow» начал выступать на профессиональной сцене в 2015 году. В разное время он играл под тегами Duza Gaming, Prodota Gaming, Elements Pro Gaming, Double Dimension и FlyToMoon.